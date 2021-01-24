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Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме 

Майк Габриелян 2 часа назад
Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин впервые с 2009 года выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Мероприятие состоится на следующей неделе в дистанционном формате, сообщают «Вести» со ссылкой на ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
«Дистанционка» вызвана неутихающей в Европе пандемией коронавируса.
Участие Путина в «давосской неделе» аслуживает особого внимания из-за непростой ситуации на международной арене. С 2009 года Владимир Путин в Давосе не выступал. В 2011 и 2013 году Россию представлял Дмитрий Медведев.
Онлайн-встреча мировых лидеров будет посвящена «великой перезагрузке». В дискуссии будут также участвовать ученые, политики и крупные бизнесмены. Они обсудят положение дел в мире в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум из Давоса перенесут в Сингапур, на лето, однако планы изменились.
Улицы Давоса — маленького альпийского курортного городка — сейчас зловеще молчаливы, пишет Reuters.
Форум переместился в онлайн, поэтому в 2021 году нет вертолетов, патрулирующих небо, нет разъяренных антиглобалистов и анархистов, атакующих силы безопасности. Туристов стало значительно меньше, владельцам кафе пришлось уволить некоторых сотрудников. Местные жители считают, что Всемирный экономический форум может вообще не вернуться в Давос.
Но не всех огорчает отсутствие ажиотажа. «Полный покой и тишина. Я совсем не скучаю по форуму», — сказала журналистам местная жительница.
Ранее «Рамблер» сообщал, что киевский эксперт задался вопросом: зачем чиновники Украины ездят в Давос, если у самой бедной страны Европы нет своей экономики.
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Комментарии 20
Экономика , Дмитрий Медведев , Павел Зарубин , Владимир Путин , Reuters
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