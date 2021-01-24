Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме 

Президент России Владимир Путин впервые с 2009 года выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мероприятие состоится на следующей неделе в дистанционном формате, сообщают «Вести» со ссылкой на ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина

«Дистанционка» вызвана неутихающей в Европе пандемией коронавируса.

Участие Путина в «давосской неделе» аслуживает особого внимания из-за непростой ситуации на международной арене. С 2009 года Владимир Путин в Давосе не выступал. В 2011 и 2013 году Россию представлял Дмитрий Медведев

Онлайн-встреча мировых лидеров будет посвящена «великой перезагрузке». В дискуссии будут также участвовать ученые, политики и крупные бизнесмены. Они обсудят положение дел в мире в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум из Давоса перенесут в Сингапур, на лето, однако планы изменились.

Улицы Давоса — маленького альпийского курортного городка — сейчас зловеще молчаливы, пишет Reuters.

Форум переместился в онлайн, поэтому в 2021 году нет вертолетов, патрулирующих небо, нет разъяренных антиглобалистов и анархистов, атакующих силы безопасности. Туристов стало значительно меньше, владельцам кафе пришлось уволить некоторых сотрудников. Местные жители считают, что Всемирный экономический форум может вообще не вернуться в Давос.

Но не всех огорчает отсутствие ажиотажа. «Полный покой и тишина. Я совсем не скучаю по форуму», — сказала журналистам местная жительница.