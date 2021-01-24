Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Эксперимент с tax free продлен до конца года 

Российская Газета 3 часа назад
Эксперимент с tax free продлен до конца года
Фото: Reuters
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза.
Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров.

"За 2020 год в рамках реализации пилотного проекта tax free сумма покупок иностранными туристами составила 5,5 млрд рублей. С учетом предъявленных операторам чеков было осуществлено выплат по возврату НДС на сумму более 550 млн рублей. Общее количество выданных чеков — 35,5 тысячи, предъявленных — 24,5 тысячи", — рассказали "Российской газете" в минпромторге.

За 2018-2019 годы реализации пилотного проекта сумма покупок иностранными туристами составила около 21 млрд рублей, туристам возмещено около 2 млрд рублей. С 2021 года вернуть НДС, уплаченный в России, иностранцы могут по электронному чеку, кроме того, электронный документооборот возможен между всеми участниками системы tax free.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Российская Газета: последние новости
Россия начинает интегрироваться в мировую систему торговли углеродом Россия начинает интегрироваться в мировую систему торговли углеродом Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году
Комментарии
Экономика , Минпромторг , ЕАЭС , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение