Эксперимент с tax free продлен до конца года 

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров.

"За 2020 год в рамках реализации пилотного проекта tax free сумма покупок иностранными туристами составила 5,5 млрд рублей. С учетом предъявленных операторам чеков было осуществлено выплат по возврату НДС на сумму более 550 млн рублей. Общее количество выданных чеков — 35,5 тысячи, предъявленных — 24,5 тысячи", — рассказали "Российской газете" в минпромторге.

За 2018-2019 годы реализации пилотного проекта сумма покупок иностранными туристами составила около 21 млрд рублей, туристам возмещено около 2 млрд рублей. С 2021 года вернуть НДС, уплаченный в России, иностранцы могут по электронному чеку, кроме того, электронный документооборот возможен между всеми участниками системы tax free.