В Белоруссии заявили о необходимости второй и третьей АЭС

По его словам, через 3-5 лет мощностей одной атомной станции будет не хватать.

«Мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции», — сказал он.

Гусаков добавил, что в настоящее время складывается впечатление, что с вводом АЭС страна «будет якобы испытывать избыток электроэнергии». Однако при развитии наукоемких и электроемких производств электроэнергии будет не доставать, заключил он.

О возможном строительстве второй АЭС действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил 6 ноября, объяснив, что таким образом страна покончит с зависимостью от углеводородов. Первую станцию, построенную на российский кредит в десять миллиардов долларов, глава Белоруссии назвал счастьем и подарком. Летом этого года Москва улучшила условия выданного кредита.