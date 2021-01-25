В России началась распродажа «Киберпонедельник-2021» 

Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартует в России 25 января и продлится три дня.

Акция Cyber Monday пришла в Россию, как и "Черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России с 2013 года, но, в отличие от американского, выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая таким образом сезон зимних распродаж.

Акцию поддерживают профильные ассоциации рынка интернет-торговли. Со стороны Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) будет работать платформа-агрегатор c-monday.com, платформу kiberponedelnik.com поддерживает Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ).

"Киберпонедельник" в Россию привела АКИТ еще в 2013 году, акцию поддержали в основном участники ассоциации. Сегодня с радостью можно утверждать, что "Киберпонедельник" охватывает практически весь e-commerce — распродажи стали устраивать не только онлайн-магазины, но и онлайн-сервисы, образовательные платформы", — рассказал РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, "Киберпонедельник" позволяет не только покупателям приобрести товары по хорошим ценам, но и реализовать магазинам старые коллекции, высвободить склады для заполнения новым ассортиментом.