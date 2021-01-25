Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

В Китае назвали последствия дедолларизации России и Евросоюза для США 

Прайм 1 час назад
Дедолларизация России поможет Китаю ослабить экономику США
Фото: Reuters
Отказ от доллара как основной резервной валюты со стороны Евросоюза и России, как и Китая, не является чем-то новым, однако тогда американская экономика перестанет быть чем-то глобальным, пишет South China Morning Post.
По мнению экспертов издания, и Китай, и ЕС, как ранее заявляла Россия, все больше говорят о том, что ведут работы по дедолларизации своих экономических систем. По мнению китайских финансовых экспертов, отказ от доллара даст миру возможность быстрее перейти к многополярной системе.
ЕС попытается ослабить зависимость мировых рынков от доллара
В Еврокомиссии о планах по дедолларизации активно говорили на прошлой неделе. Это необходимо для того, чтобы повысить роль евро в международных расчетах и инвестициях. Это даст Европейскому союзу стать менее зависимым от иностранных финансовых центров и долларовой системы США.
Аналитики отмечают, что этот сигнал Евросоюз послал новой администрации США о своем взгляде на неизбежность многополярного мира.

"Похоже, что независимо от того, кто занимает Белый дом, мы живем в более полицентричном мире", — отметил профессор делового права и политологии в Университете Кейс Вестерн Резерв в Огайо Хуселино Коларес.

Что касается России, то здесь власти страны столкнулись с сильным давлением со стороны США по отношению к "Северному потоку 2". Вашингтон в очередной раз заявил об ужесточении санкций против российского газового проекта.
Администрация покинувшего пост президента США Дональда Трампа в последние дни своей работы сообщила Германии, что введет санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который принимает участие в строительстве "Северного потока 2".

"Поскольку геополитическая напряженность в отношениях с США в последние годы усилилась, Китай, Россия и Европа стремились отделиться от доллара, чтобы свести к минимуму нарушения их торговой и инвестиционной деятельности из-за враждебности Вашингтона", — пишет китайское издание.

Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Прайм: последние новости
В России хотят запретить переводить взысканные деньги за границу В России хотят запретить переводить взысканные деньги за границу В России началась распродажа "Киберпонедельник-2021" В России началась распродажа "Киберпонедельник-2021" Названы риски полной остановки "Северного потока 2" для России Названы риски полной остановки "Северного потока 2" для России
Комментарии 23
Экономика , Дональд Трамп , ЕС , Еврокомиссия , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение