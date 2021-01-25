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Китай обошел США по объему иностранных инвестиций 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Китай обошел США по объему иностранных инвестиций
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса усилила смещение центра тяжести мировой экономики на восток и привела к тому, что Китай по итогам 2020 года обогнал США по объему иностранных инвестиций.
Согласно данным ООН, опубликованным 24 января, инвестиции зарубежных компаний в США, которые на протяжении десятилетий занимали первое место по этому показателю, сократились в 2020 году на 49%. Причиной падения стало то, что Вашингтон сосредоточился на борьбе с COVID-19 и изо всех сил пытался сдержать распространение нового коронавируса, пишет WSJ.
Тем временем прямые инвестиции иностранных компаний в китайскую экономику, которая давно занимает второе место в мире, выросли на 4%. Пекин ввел строгие ограничения для сдерживания COVID-19, и ВВП Китая вырос, несмотря на падение большинства других крупных экономик в 2020 году.

«Распределение инвестиций за 2020 год демонстрирует продвижение Китая к лидерству в глобальной экономике, где долгое время доминировали США. Этот сдвиг ускорился во время пандемии, поскольку Китай укрепил свои позиции в качестве производственной мировой площадки и увеличил свою долю в мировой торговле», — пишет издание.

Ранее кандидат в госсекретари США в администрации избранного американского президента Джозефа Байдена Энтони Блинкен и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях в Сенате Конгресса назвали Китай наиболее значительным вызовом для Соединенных Штатов.
Напомним, в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.
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Экономика , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Джон Хайтен , Комитет начальников штабов , Пентагон , Wall Street Journal
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