Китай обошел США по объему иностранных инвестиций 

Пандемия коронавируса усилила смещение центра тяжести мировой экономики на восток и привела к тому, что Китай по итогам 2020 года обогнал США по объему иностранных инвестиций.

Согласно данным ООН, опубликованным 24 января, инвестиции зарубежных компаний в США, которые на протяжении десятилетий занимали первое место по этому показателю, сократились в 2020 году на 49%. Причиной падения стало то, что Вашингтон сосредоточился на борьбе с COVID-19 и изо всех сил пытался сдержать распространение нового коронавируса, пишет WSJ

Тем временем прямые инвестиции иностранных компаний в китайскую экономику, которая давно занимает второе место в мире, выросли на 4%. Пекин ввел строгие ограничения для сдерживания COVID-19, и ВВП Китая вырос, несмотря на падение большинства других крупных экономик в 2020 году.