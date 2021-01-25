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Курс доллара: что обвалит рубль до 100 за доллар 

Елена Прошина 54 минуты назад
Член «Деловой России» Антон Любич допустил, что курс доллара подскочит до ста рублей
Фото: ТАСС
Член «Деловой России», экономист Антон Любич допустил, что курс доллара подскочит до ста рублей, если против России введут новые санкции или обвалится нефть. Об этом сообщает «Ура.ру».
Любич подчеркнул, что в случае «шоковых событий» падение российской валюты может оказаться серьезнее, чем до ста за доллар. Если новые санкции окажутся особенно жесткими, доллар может взлететь «в разы».
Рост американской валюты к рублю, в частности, может спровоцировать борьба США с «Северным потоком-2».
Если обойдется без экономических шоков, российская валюта, скорее всего, более плавно подешевеет до 80-82 рублей на фоне ситуации в экономике, считает Любич.
Однако эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев уверен, что дороже 76 рублей доллар не будет. Он объяснил свой прогноз стабильностью российской экономики и отсутствием изменений на рынке США.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 22 января, курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей: доллар рос на 1,1575 рубля, до 75,0025 рубля. Евро дорожал на 1,3925 рубля, до 91,2375 рубля.
Рубль падал на фоне снижения большинства мировых рынков и дешевеющей нефти.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Михаил Беляев , РИСИ , Московская биржа , Деловая Россия
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