Член «Деловой России» Антон Любич допустил, что курс доллара подскочит до ста рублей

Член « Деловой России », экономист Антон Любич допустил, что курс доллара подскочит до ста рублей, если против России введут новые санкции или обвалится нефть. Об этом сообщает «Ура.ру».

Любич подчеркнул, что в случае «шоковых событий» падение российской валюты может оказаться серьезнее, чем до ста за доллар. Если новые санкции окажутся особенно жесткими, доллар может взлететь «в разы».

Рост американской валюты к рублю, в частности, может спровоцировать борьба США с «Северным потоком-2».

Если обойдется без экономических шоков, российская валюта, скорее всего, более плавно подешевеет до 80-82 рублей на фоне ситуации в экономике, считает Любич.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 22 января, курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей: доллар рос на 1,1575 рубля, до 75,0025 рубля. Евро дорожал на 1,3925 рубля, до 91,2375 рубля.

Рубль падал на фоне снижения большинства мировых рынков и дешевеющей нефти.