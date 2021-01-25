Всемирный экономический онлайн-форум стартовал в Давосе 

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Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он пройдет в онлайн-формате.

Виртуальная конференция ВЭФ состоится 25-29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.