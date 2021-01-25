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В Счетной палате назвали главный минус заморозки цен на продукты 

Ura.Ru 15 минут назад
В Счетной палате допустили возникновение дефицита продуктов
Фото: РИА Новости
В России может возникнуть дефицит некоторых продуктов. Это связано с отказом крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, заявили в Счетной палате РФ.
Как заявили в департаменте аудита экономического развития, механизм сдерживания цен на продукты, введенного правительством в декабре 2020 года, начал действовать — уже наблюдается снижение цен на хлеб и сахар.

«Однако существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам», — говорится на сайте.

Также на ситуацию может повлиять введение заморозки цен на новые товары.
Несмотря на то, что ранее власти РФ, производители и ретейлеры подписали соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло, цены на этот продукт в январе выросли в 38 регионах. Заморозка цен на сахар прошла более успешно — цены на продукт выросли лишь в 9 регионах (0,1-6,7%), еще в 8 субъектах цены не изменились.
Как заявил URA.RU бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев, заморозка цен провоцирует подорожание продуктов. Также, по его словам, производители начнут экономить: занижать качество товара, уменьшать объемы продукта и упаковки, повышать цены на аналоги, которые не контролируются.
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Экономика , Олег Буклемишев , Счетная палата , Минфин
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