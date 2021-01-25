В Счетной палате допустили возникновение дефицита продуктов

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В России может возникнуть дефицит некоторых продуктов. Это связано с отказом крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, заявили в Счетной палате РФ

Как заявили в департаменте аудита экономического развития, механизм сдерживания цен на продукты, введенного правительством в декабре 2020 года, начал действовать — уже наблюдается снижение цен на хлеб и сахар.

«Однако существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам», — говорится на сайте.

Также на ситуацию может повлиять введение заморозки цен на новые товары.