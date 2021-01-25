Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций
Фото: Reuters
Китай обогнал США по объему привлеченных иностранных инвестиций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию.
Как отмечает издание, в 2020 году прямые инвестиции иностранных компаний в экономику КНР выросли на 4% и достигли $163 млрд Инвестиции в американскую экономику снизились на 49% — до $134 млрд
Кроме того, как пишет газета, некоторые крупные компании расширили свое присутствие в Китае, например, бренд спортивной одежды Adidas и американский производитель электронных систем управления Honeywell International.
Ранее Fox News со ссылкой на отчет британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) сообщил, что, как ожидают аналитики, к 2028 году Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Газета.Ru: последние новости
Росрыболовство согласилось выполнить требования Китая к экспорту рыбы Росрыболовство согласилось выполнить требования Китая к экспорту рыбы Россиян предупредили об уловках банков по вкладам Россиян предупредили об уловках банков по вкладам Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб
Экономика , ООН , Fox News , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение