Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара 

Фундаментально США не заинтересованы в укреплении доллара в общей корзине мировых валют . Национальные интересы и, как следствие, стимулирование американской экономики станут определяющими принципами на протяжении всего президентского срока нового главы Белого дома. Таким образом, стоит ожидать, что вливание дешевой долларовой ликвидности на рынок, способствующее сохранению аппетита к инвестиционному риску, продолжится, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов

"А на фоне низких ставок доходности в США это можно расценивать как положительный сигнал для развивающихся рынков, которые, предлагая инвесторам повышенную доходность, могут ожидать увеличения инвестиционных притоков, и, соответственно, спроса на локальные валюты", — поясняет финансист.

Вполне ожидаемо увеличение спроса на российские активы, который будет способствовать укреплению курса российской валюты. И если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым и укрепляться по мере восстановления экономики, добавляет он.

Возвращение инвесторов обратно в доллар может быть спровоцировано обманутыми ожиданиями быстрого восстановления мировой экономики, однако запуск кампаний по массовой вакцинации скорее говорит об обратном. Поэтому неустойчивое, но все же постепенное укрепление рубля — более вероятный сценарий, считает Богданов.

"Ожидание восстановления рынков также формирует тренд спроса на сырьевые товары и энергетические ресурсы, что, конечно, является фундаментальным фактором для поддержания российской валюты", — говорит эксперт.

При этом следует учитывать, что Россия имеет особое положение на развивающихся рынках в контексте санкционной активности, ставшей уже встроенным, практически системным элементом внешней политики США и Запада.

"В этой связи рубль отличается повышенной волатильностью и при росте развивающихся валют двигается в авангарде, а при падении, в свою очередь, становится аутсайдером. Волатильности рубля также способствует восстановление экспортно-импортных операций", — отмечает эксперт.

Богданов не ожидает роста средневзвешенного курса доллара по отношению к рублю, а скорее наоборот. Движение в направлении 70-72 рубля за доллар вполне вероятно — такой курс для 2021 года представляется справедливым, а значит приемлемым для покупателей, желающих диверсифицировать валютную составляющую своей корзины активов.