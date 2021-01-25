Богачи оправились от пандемии гораздо быстрее бедных 

Почти во всех странах мира может произойти рост неравенства, что станет рекордом за более чем 100 лет. Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam. Богатые люди смогли оправиться от пандемии гораздо быстрее бедных.

Несправедливая экономическая система дает возможность сверхбогатым накапливать средства во время худшей рецессии со времен Великой депрессии, в это же время миллиарды людей едва сводят концы с концами, отмечают в Oxfam. Организация уверена, что для богатых людей кризис уже закончился.

«Совокупное состояние 10 самых богатых людей мира с начала пандемии увеличилось на 540 миллиардов долларов. Этого достаточно, чтобы заплатить за вакцину COVID-19 для всех и убедиться, что пандемия никого не ввергнет в нищету», — сказано в отчете.

Самые состоятельные люди мира смогли компенсировать финансовые потери за девять месяцев. При этом сотни миллионов жителей остались без работы, у беднейших людей восстановление после кризиса может занять больше 10 лет, предсказывают эксперты. Самый сильный удар пришелся на женщин.