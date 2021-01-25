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В Германии ответили на призыв к остановке «Северного потока — 2» 

Прайм 2 часа назад
В Германии ответили на призыв к остановке «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Правительство ФРГ придерживается прежней позиции по проекту "Северный поток 2", призывы к остановке его строительства принимает к сведению, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в день встречи глав МИД стран ЕС, на которой предполагается обсудить возможные новые санкции против РФ.
В их число отдельные европейские политики призывают включить и меры против "Северного потока 2".
Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Так, Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ.
Ряд политиков в ФРГ озвучивают аналогичную позицию, как член правящей партии Христианско-демократический союз, евродепутат Манфред Вебер. Среди стран ЕС перед встречей глав МИД за новые санкции высказались Франция, Чехия и Польша.
На необходимости отказа ЕС от "Северного потока 2" настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Мы приняли к сведению призыв Европарламента. Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня переговоры в Брюсселе, как быть с произошедшим в России на выходных", — сказал он.

Он напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе высказывалась по "Северному потоку 2".

"Она сказала, что ее принципиальная позиция и принципиальная позиция федерального правительства не изменились. И так оно остается", — заявил Зайберт.

Он подчеркнул, что "прямой связи между делом Навального и проектом "Северный поток 2" нет".
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на уточняющий вопрос о том, видит ли ведомство связь между проектом и инцидентом с Навальными, заявила, что "наша позиция по "Северному потоку 2" также не изменилась".
Канцлер ФРГ на пресс-конференции на прошлой неделе заявила, что ее позиция по "Северному потоку 2" не изменилась.
Осенью 2020 года Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
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Экономика , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Мария Адебар , Манфред Вебер , МИД , ЕС , Европарламент
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