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Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие 

ТАСС и ещё 3 23 минуты назад
ООН: мир может разделиться на американскую и китайскую часть
Фото: Reuters
Последовавший за пандемией экономический кризис стал худшим за последнее столетие. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник по видеосвязи на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня".

"Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет", — констатировал он.

При этом Гутерриш выразил уверенность, что в 2021 году у мира "есть уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости". Для этого, по словам генсека, необходимо, чтобы "правительства, международные организации, частный сектор и гражданское сообщество работали сообща".
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"Нашим общим направлением должно быть достижение Целей устойчивого развития", — отметил он.

В связи с этим глава ООН также напомнил о своей инициативе Нового социального контракта и Нового глобального договора, которые "позволят создать для всех равные возможности при обеспечении всеобщих прав и свобод".
Согласно данным доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Две экономические державы

Гутерриш также предупредил о возможности распада мира на две части во главе с двумя экономиками — Китаем и США.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму", — сказал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение", — призвал генсек.
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Комментарии 3
Экономика , Антониу Гутерриш , ООН
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