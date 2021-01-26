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Минфин США собрался изменить дизайн 20-долларовой купюры 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Минфин США решил изменить дизайн 20-долларовой купюры
Фото: Reuters