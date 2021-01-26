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«Россию втягивают в ловушку неэквивалентного экономического обмена» 

Артём Кульша 2 часа назад
Экономист заявил, что Россию втягивают в экономическую ловушку
Фото: ТАСС
Россию и другие страны Евразийского экономического союза втягивают в ловушку неэквивалентного экономического обмена. Об этом экономист Сергей Глазьев заявил «Царьграду».
Глазьев, как сообщал «Рамблер», — действующий член коллегии Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике. Вчера он оценил нынешнюю ситуацию на внутренних потребительских рынках в странах ЕАЭС (Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия) как далеко не самую благоприятную. Глазьев назвал свидетельством этого тот факт, что доля импортных товаров там достигает 50%, а по ряду позиций — даже 80%.

«Мы фактически подсели на иностранную машиностроительную, технологическую базу. Нас втягивают в ловушку неэквивалентного экономического обмена», — сообщил он.

Глазьев назвал актуальным в данной связи вопрос освоения государствами ЕАЭС общего экономического пространства путем развития стратегических направлений, утвержденных главами стран, в частности, совершенствования функционирования общих рынков и таможенных процедур, устранения барьеров во внутренней торговле, улучшения контроля качества товаров, внедрения цифровых технологий.
«Ставится задача к 2025 году довести функционирование нашего общего рынка до лучших мировых стандартов», — рассказал он.
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Экономика , Сергей Глазьев , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Царьград ТВ
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