Экономист заявил, что Россию втягивают в экономическую ловушку

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Глазьев, как сообщал «Рамблер», — действующий член коллегии Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике. Вчера он оценил нынешнюю ситуацию на внутренних потребительских рынках в странах ЕАЭС (Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия) как далеко не самую благоприятную. Глазьев назвал свидетельством этого тот факт, что доля импортных товаров там достигает 50%, а по ряду позиций — даже 80%.

«Мы фактически подсели на иностранную машиностроительную, технологическую базу. Нас втягивают в ловушку неэквивалентного экономического обмена», — сообщил он.

Глазьев назвал актуальным в данной связи вопрос освоения государствами ЕАЭС общего экономического пространства путем развития стратегических направлений, утвержденных главами стран, в частности, совершенствования функционирования общих рынков и таможенных процедур, устранения барьеров во внутренней торговле, улучшения контроля качества товаров, внедрения цифровых технологий.

«Ставится задача к 2025 году довести функционирование нашего общего рынка до лучших мировых стандартов», — рассказал он.