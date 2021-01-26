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В России могут вновь появится продуктовые карточки 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Экономист предупредил о риске возвращения продуктовых карточек
Фото: РИА Новости
В России госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов питания и возвращению к карточкам. Об этом URA.RU заявил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. Также были введены квоты на экспорт зерновых культур.
20 января стало известно, что правительство намерено в случае резкого роста цен начать жестко регулировать стоимость зерна и макаронных изделий. Однако пока Минсельхоз рекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.
По мнению Косого, сейчас прослеживается «очень опасная тенденция».

«Как показывает опыт любых стран, регулирование цен ведет к серьезным дисбалансам между спросом и предложением по определенным позициям, а заканчивается это все дефицитом и карточками», — отметил экономист.

Он напомнил о продуктовых карточках в СССР в конце 1980-х, подчеркнув, что такая же ситуация была и в ряде африканских и латиноамериканских стран, а также в государствах Восточной Европы в период социализма.
При этом директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг уверен, что происходящее — «выражение нервозности властей», а для сдерживания роста цен нужно увеличить предложение товаров на рынке.
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