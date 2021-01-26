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Киев отказался от прямых поставок газа из России 

Павел Тиунов 1 час назад
Украина отказалась возобновлять прямой импорт газа из России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны не приемлют возобновление прямого импорта природного газа из России, сообщает ТАСС. Это значит, что украинцы продолжат потреблять так называемое «реверсное» топливо.
Шмыгаль сделал заявление на заседании Верховной Рады Украины. Он подчеркнул, что у Киева нет намерения закупать газ из России напрямую.

«Точка», — отрезал глава украинского кабмина.

С 2015 года Украина пропускает через свою территорию газ из России в Европу, формально не отбирая топливо для собственных нужд. Для украинских потребителей тот же газ впоследствии якобы поступает из европейских стран по так называемому «реверсу». Эксперты уверяют, что фактически энергоресурс отбирается сразу после пересечения российско-украинской границы, но оформляется как импортный.
Киев продал российский газ украинцам в три раза дороже
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский назвал эту схему «аферой века». Он напомнил, что Россия поставляет на Украину газ по цене около 9,9 гривны. С учетом скидки в 25%, которую в 2019 году «выбил» политик Виктор Медведчук, стоимость «голубого топлива» по прямым поставкам опустилась до 3,8 гривны. Однако украинские потребители покупают газ в три раза дороже из-за реверсных поставок, отметил Марчевский.
В начале января сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Одним из основных поводов для народного возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.
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Комментарии 9
Экономика , Денис Шмыгаль , Виктор Медведчук , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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