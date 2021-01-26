Эксперт заявил, что Россия может догнать Китай по росту экономики

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Глазьев, как сообщал «Рамблер», — действующий член коллегии Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике. Вчера он рассказал, что видит возможность выхода российской экономики на опережающий рост в 7-8%, как в Китае, Индии и странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«У нас есть такие же возможности», — убежден экономист.

Он высказал мнение, что на 80% экономический потенциал России зависит от процессов внутри нее самой, национальных программ, а дополнительной возможностью и большим подспорьем может стать развитие интеграционных процессов по созданию общего рынка с государствами Евразийского экономического союза (Арменией, Киргизией, Казахстаном, Белоруссией).

Глазьев считает, что благополучие всего ЕАЭС во многом зависит от темпов оживления российской экономики и роста инвестиционной активности в РФ.