Объем торговли с Белоруссией упал на 20% 

"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", — сказал Головченко.