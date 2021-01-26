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Объем торговли с Белоруссией упал на 20% 

Прайм 31 минуту назад
Объем торговли с Белоруссией упал на 20%
Фото: ТАСС
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.
Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.

"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", — сказал Головченко.

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Экономика , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Вести.Ру
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