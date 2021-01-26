МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП до 5,5%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил по сравнению с своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентного пункта (п. п.). Это следует из распространенного во вторник январского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как полагают аналитики фонда, в нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 5,5%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 5,2%. В 2022 году МВФ ожидает роста на 4,2%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика сократилась на 3,5%, при этом осенью эксперты ожидали, что по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 4,4%.

"Это отражает более уверенное восстановление [экономики] в среднем по регионам во второй половине [2020] года. Пересмотр прогноза на 2021 год в сторону повышения на 0,3 п. п. отражает дополнительные меры поддержки в нескольких крупных экономиках и ожидания укрепления [экономической] активности позднее в этом году в связи с вакцинацией", — поясняется в докладе.

По прогнозам экспертов фонда, объемы мировой торговли увеличатся на 8,1% в нынешнем году и на 6,3% в 2022 году. В большинстве стран также ожидается снижение уровня дефицита бюджета, что обусловлено ростом государственных доходов и сокращением расходов по мере восстановления экономической активности.

В документе при этом отмечается, что в целом одобрение регуляторами стран вакцин от коронавируса "вселяет надежду" на преодоление пандемии, однако "новые волны [распространения инфекции] и новые варианты вируса вызывают опасения", с точки зрения экономических прогнозов. "Вокруг этого прогноза есть большая доля неопределенности. Больший успех с вакцинацией и методами лечения, а также дополнительные меры [экономической] поддержки могут улучшить результаты, при этом медленные [темпы] вакцинации, мутация вируса и преждевременный отказ от мер поддержки могут результаты ухудшить", — отмечает главный экономист МВФ Гита Гопинат в блоге, опубликованном на сайте фонда во вторник.

По странам

Аналитики МВФ отмечают, что темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов, в числе которых ситуация с пандемией и последствия, которые она оказала на экономику каждой отдельно взятой страны.

Так, темпы роста ВВП стран с развитой экономикой в текущем году, как ожидается, составят 4,3% (улучшение на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), а в 2022 г. — 3,1%. В частности, экономика США, согласно оценкам, после сокращения на 3,4% в 2020 году увеличится в 2021 году на 5,1% (улучшение на 2 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом) и на 2,5% в 2022 году. При этом экономическая активность в США, а также в Японии во второй половине 2021 года, по прогнозам, выйдет на уровень, предшествовавший пандемии. Прогноз по росту экономики еврозоны в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения — с 5,2% до 4,2%. В следующем году, как считают эксперты, ВВП европейских стран увеличится на 3,6%, падение ВВП еврозоны в 2020 году, по подсчетам, составило 7,2%.

Темы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3% (улучшение на 0,3 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году — 5%. В этой группе наибольшего роста ВВП в 2021 году эксперты ожидают в Индии — на 11,5%. Темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,1% (ухудшение на 0,1 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году — 5,6%. В 2020 году ВВП КНР, согласно оценкам, увеличился на 2,3%.