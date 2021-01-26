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В России зафиксировали рекордный приток теневого капитала 

Вероника Полынина 1 час назад
В России зафиксировали рекордный приток теневого капитала
Фото: РИА Новости
Центробанк России обнаружил в 2020 году рекордный за шесть лет приток теневого капитала из-за границы, сообщает Finanz.ru.
За январь-декабрь в страну пришло 4,3 млрд долларов по операциям, которые не попали ни под одну из стандартных категорий платежей (экспорт, продажа иностранных активов, привлечение долга, прямые инвестиции и др.) и были классифицированы как «ошибки и пропуски» платежного баланса.
Зафиксированный результат — третий за всю историю современной России. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда после введения санкций на российские счета пришло 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения. До этого рекордным годом был 2007-й, когда экономика РФ получила максимальный с развала СССР чистый ввоз капитала частным сектором.
Согласно статистике регулятора, в 2020 году сомнительные операции впервые опередили все другие каналы притока инвестиций в страну. К примеру, в российский госдолг нерезиденты вложили 4,1 млрд долларов, а приток прямых инвестиций составил 1,4 млрд долларов, достигнув минимума с 1994 года.
Как писал «Рамблер», ранее в ЦБ оценили чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 года в 47,9 млрд долларов. Это в 1,8 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. В 2019 году чистый отток капитала в январе—ноябре составил 27 млрд долларов.
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Экономика , Центральный банк России , Finanz.ru
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