Производители подсолнечного масла подняли цены

Цены российских производителей промышленных товаров в декабре 2020 года, по предварительным данным, выросли на 1,5% к ноябрю, говорится в сообщении Росстата

Для сравнения, за декабрь 2019 года цены снизились на 0,4%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на концентраты сурьмяные — на 38,5%, гранулы каменные, крошку и порошок — на 15,2%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — на 11,8%, уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, — на 9,2%, нефть сырую — на 7,6%. При этом цены на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный снизились — на 27,2%, алмазы природные (кроме технических) необработанные — на 25,9%, соль — на 9%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в производстве химических веществ и химических продуктов: на серу техническую газовую — на 37%, стирол — на 23,1%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой — на 21%, бензолы — на 15,5%, каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС-СКМС) — на 13%, спирты жирные промышленные — на 11,3%, ксилолы — на 11,1%, спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья — на 10,7%.

Кроме того, в металлургическом производстве подорожали: профили листовые из нелегированной стали — на 11,9%, услуги по производству меди — на 10,6%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм — на 9,6%, чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах — на 8,9%, ферромолибден — на 8,7%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на мелассу свекловичную — на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел — на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции нерафинированные — на 11%, масло соевое и его фракции нерафинированные — на 9,5%. При этом цены на крупу гречневую снизились на 6,3%.