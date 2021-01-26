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Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Давосский форум включил в программу выступление Путина
Фото: ТАСС
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.
Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.
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