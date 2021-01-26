Давосский форум включил в программу выступление Путина

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Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина , соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.

Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.