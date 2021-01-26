В Германии предупредили о возможном крахе доллара 

«План спасения Америки» Джо Байдена может привести к краху доллара, пишет влиятельная немецкая газета Die Welt. Перевод материала приводит «ИноСМИ»

Новый президент США Джо Байден в качестве одной из первых мер на посту намерен реализовать так называемый «План спасения Америки». Американцы получат дополнительные выплаты 1400 долларов к уже одобренным ранее 600 долларам, пособие по безработице вырастет на 400 долларов.

Также план предусматривает финансовую поддержку штатам, коммунам и школам, а также для инвестиции в инфраструктуру, исследования и чистую энергию. Общий объем пакета составляет 1,9 триллиона долларов, что соответствует около 9% производительности экономики США.

При этом программа будет финансироваться в долг, который и без нее в 2021 году предположительно должен был составить 134% от ВВП. Согласно прогнозам, с учетом «Плана» долг составит 140% от ВВП, а дефицит бюджета страны второй год подряд достигнет 15% от ВВП.

Экономист Стивен Роуч считает, что высокий бюджетный дефицит приведет к росту внешнеторгового дефицита США и в сочетании с политикой ФРС по выпуску дополнительных денег приведет к падению доллара.

«В течение этого года я вижу дальнейший потенциал падения на 15-20% по Broad Dollar Index», — заявил Роуч.

Аналитик Зак Пандл из Goldman Sachs отмечает, что доллар переоценен на 8-10%, и в течение года американская валюта может опуститься ниже этих показателей.

Главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмидиг в среднесрочной перспективе эксперт также ожидает серьезного ослабления доллара и прогнозирует его курс на ближайшие месяцы на уровне 1,28 доллара за евро. Аналогичного мнения придерживаются большинство экономистов, опрошенные изданием.