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В Германии предупредили о возможном крахе доллара 

Вероника Полынина 1 час назад
В Германии предупредили о возможном крахе доллара
Фото: РИА Новости
«План спасения Америки» Джо Байдена может привести к краху доллара, пишет влиятельная немецкая газета Die Welt. Перевод материала приводит «ИноСМИ».
Новый президент США Джо Байден в качестве одной из первых мер на посту намерен реализовать так называемый «План спасения Америки». Американцы получат дополнительные выплаты 1400 долларов к уже одобренным ранее 600 долларам, пособие по безработице вырастет на 400 долларов.
Также план предусматривает финансовую поддержку штатам, коммунам и школам, а также для инвестиции в инфраструктуру, исследования и чистую энергию. Общий объем пакета составляет 1,9 триллиона долларов, что соответствует около 9% производительности экономики США.
При этом программа будет финансироваться в долг, который и без нее в 2021 году предположительно должен был составить 134% от ВВП. Согласно прогнозам, с учетом «Плана» долг составит 140% от ВВП, а дефицит бюджета страны второй год подряд достигнет 15% от ВВП.
Экономист Стивен Роуч считает, что высокий бюджетный дефицит приведет к росту внешнеторгового дефицита США и в сочетании с политикой ФРС по выпуску дополнительных денег приведет к падению доллара.

«В течение этого года я вижу дальнейший потенциал падения на 15-20% по Broad Dollar Index», — заявил Роуч.

Аналитик Зак Пандл из Goldman Sachs отмечает, что доллар переоценен на 8-10%, и в течение года американская валюта может опуститься ниже этих показателей.
Главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмидиг в среднесрочной перспективе эксперт также ожидает серьезного ослабления доллара и прогнозирует его курс на ближайшие месяцы на уровне 1,28 доллара за евро. Аналогичного мнения придерживаются большинство экономистов, опрошенные изданием.
В конце 2020-го, как сообщал «Рамблер», индекс доллара снизился на 5,5% на фоне масштабных вливания в экономику США наличных долларов. В банках Citigroup и Morgan Stanley Asia ранее спрогнозировали, что в текущем году доллар может подешеветь примерно на 20%, а финансист Джеймс Рикардс считает, что американская валюта может обесцениться на 50%.
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Комментарии 1
Экономика , Стивен Роуч , Джозеф Байден , ФРС , Морган Стэнли Банк , InoSMI.Ru , Die Welt
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