«Нафтогаз» опустил цену на газ для украинцев на 13 копеек

Газ для жителей Украины будет стоить на 10 копеек меньше той цены, которую рекомендовали в украинском правительстве. «Нфтогаз» решил поступиться своей наценкой на ресурс, потому что «ценит» своих клиентов, отметил на своей странице в Facebook председатель правления компании Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что в феврале украинцы смогут потреблять газ за 6,86 гривен, в то время как рекомендованный правительством тариф — 6,99 гривен.

По словам Коболева, компания «может себе это позволить», поскольку ведет «современный и эффективный бизнес»: отдает предпочтение электронным сервисам и обходится без собственных отделений.

«Мы обещали (клиентам) быть надежным партнером и предлагать самые выгодные условия. Мы ценим наших клиентов», — написал топ-менеджер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и др. Одним из основных поводов для народного возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%. Главный поставщик ресурсов компания «Нафтогаз» объяснила рост стоимость «голубого топлива» «сезонным фактором».

Между тем, глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский раскрыл «аферу века» с российским газом в Украине. Он напомнил, что Россия поставляет на Украину ресурс по цене около 9,9 гривны. С учетом скидки, которую в 2019 году «выбил» политик Виктор Медведчук, стоимость «голубого топлива» по прямым поставкам опустилась до 3,8 гривны. Однако украинские потребители покупают газ в несколько раз дороже, отметил Марчевский. Все потому, что в настоящее время речь идет не о прямых поставках топлива, а покупке его через «какие-то прокладки»: сначала газ идет транзитом через Украину в Словакию, затем он гонится обратно «по реверсу» и в итоге поставляется потребителю. На самом деле, по словам Марчевского, топливо для рядовых украинцев отбирается прямо на границе с Россией, и «ни в какую Словакию» его не гонят.