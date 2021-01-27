Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.35
91.25
90.27
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.03
+0.09 Золото
1846.19
–0.07 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2144
+0.0036
20.01
1.2107
21.01

Газ для украинцев станет дешевле на 13 копеек 

Артём Кульша 30 минут назад
«Нафтогаз» опустил цену на газ для украинцев на 13 копеек
Фото: РИА Новости
Газ для жителей Украины будет стоить на 10 копеек меньше той цены, которую рекомендовали в украинском правительстве. «Нфтогаз» решил поступиться своей наценкой на ресурс, потому что «ценит» своих клиентов, отметил на своей странице в Facebook председатель правления компании Андрей Коболев.
Он подчеркнул, что в феврале украинцы смогут потреблять газ за 6,86 гривен, в то время как рекомендованный правительством тариф — 6,99 гривен.
По словам Коболева, компания «может себе это позволить», поскольку ведет «современный и эффективный бизнес»: отдает предпочтение электронным сервисам и обходится без собственных отделений.

«Мы обещали (клиентам) быть надежным партнером и предлагать самые выгодные условия. Мы ценим наших клиентов», — написал топ-менеджер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и др. Одним из основных поводов для народного возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%. Главный поставщик ресурсов компания «Нафтогаз» объяснила рост стоимость «голубого топлива» «сезонным фактором».
Между тем, глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский раскрыл «аферу века» с российским газом в Украине. Он напомнил, что Россия поставляет на Украину ресурс по цене около 9,9 гривны. С учетом скидки, которую в 2019 году «выбил» политик Виктор Медведчук, стоимость «голубого топлива» по прямым поставкам опустилась до 3,8 гривны. Однако украинские потребители покупают газ в несколько раз дороже, отметил Марчевский. Все потому, что в настоящее время речь идет не о прямых поставках топлива, а покупке его через «какие-то прокладки»: сначала газ идет транзитом через Украину в Словакию, затем он гонится обратно «по реверсу» и в итоге поставляется потребителю. На самом деле, по словам Марчевского, топливо для рядовых украинцев отбирается прямо на границе с Россией, и «ни в какую Словакию» его не гонят.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 2
Экономика , Компании , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение