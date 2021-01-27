Госдума приняла закон по налоговому контролю за ценами 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий изменения в части первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) по совершенствованию налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Документ был инициирован правительством РФ

В частности, закон меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни. Закон предоставляет возможность налоговым органам направлять в ФНС России извещение о контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения предусмотренной НК РФ проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, вне рамок проведения налоговых проверок (налогового мониторинга).

Вместе с тем максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с 9 до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Закон предоставляет налогоплательщику возможность заключить соглашение о ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства, не уплачивая повторно госпошлину за заключение соглашения о ценообразовании. Документ предоставляет возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля.

Устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по сделкам, когда лицо, которое получает эти доходы, не исчисляет налог на прибыль согласно Налоговому кодексу РФ.

Поправки ко второму чтению

Принятыми во втором чтении поправками к закону предусматривается, что банки по запросу налоговых органов в течение трех дней будут обязаны предоставлять копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, договор на обслуживание с использованием системы "клиент — банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента. В отношении организации или ИП копии этих документов могут быть запрошены в случаях проведения налоговой проверки, вынесения в отношении этой организации решения о взыскании налога и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам организации. Прописывается также порядок запроса этих копий в отношений физлиц.

Кроме того, в случаях, установленных федеральными законами, личный кабинет налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, установленных такими федеральными законами.

Также расширяется перечень оснований, по которым вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, предусматривается возможность рассмотрение жалоб с использованием видео-конференц-связи. С четырех до пяти лет увеличивается срок, в течение которого налогоплательщики и налоговые агенты обязаны обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления (уплаты) налогов.