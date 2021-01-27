В Кремле заявили о риске возникновения дефицита продуктов 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил подорожание продуктов невозможностью влиять государственным методом на цены в небольших магазинах, сообщает Ura.ru. По его словам, правительство держит под контролем ситуацию в крупных торговых сетях.

Песков отметил, что власти ведут активную работу по сдерживанию цен на продукты питания, но вся она сосредоточена на взаимодействии с крупными сетями-ритейлерами. В мелких магазинах, по его словам, «администрирование» стоимости товаров «практически невозможно».

«Где-то цены могут превышать достигнутые договоренности», — признал он.

Он также отметил, что кроме контроля цен правительство ставит своей задачей исключить вероятный дефицит продуктов, который может возникнуть вследствие активного регулирования со стороны государства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» констатировали, что в январе на 1,5-4% вырос средний чек при покупке хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. По сравнению с январем прошлого года рост цен оказался более ощутимым: хлеб подорожал на 11,5%, масло — на 47%, мука — на 25%, гречка — на 26%. Сахарный песок несмотря на то, что за прошедший месяц упал в цене на 4%, в сравнении с январем 2020-го подорожал на 68%.