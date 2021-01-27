Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молоко 

По словам Патрушева, сохранение цен на продукцию должно оставаться главным приоритетом в работе как производителей, так и правительства.

Патрушев указал, что в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности доля российской продукции на внутреннем рынке РФ должна составлять не менее 90%.

По оценке Минсельхоза, по итогам 2020 года этот показатель составит 84,1%.

Министр заверил производителей, что в 2021 году господдержка отрасли сохранится, и напомнил, что в 2020 году на развитие молочной отрасли было направлено 28,3 миллиарда рублей.

В ходе съезда обсуждался также вопрос маркировки молочной продукции. Патрушев сообщил, что рассматривается вопрос о предоставлении льготных кредитов на приобретение оборудования для маркировки, а также поставки оборудования в лизинг.

Как сообщал «Рамблер», 20 января в России началась добровольная маркировка молочных товаров, обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.