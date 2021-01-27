Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.57
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.23 Золото
1845.95
–0.17 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2091
–0.0016
20.01
1.2107
21.01

Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молоко 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молоко
Фото: РИА Новости
Глава Минсельхоза РФ Николай Патрушев призвал производителей молока и молочных продуктов избегать необоснованных скачков цен на продукцию. Об этом он заявил на съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), передает «Прайм».
По словам Патрушева, сохранение цен на продукцию должно оставаться главным приоритетом в работе как производителей, так и правительства.
Патрушев указал, что в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности доля российской продукции на внутреннем рынке РФ должна составлять не менее 90%.
По оценке Минсельхоза, по итогам 2020 года этот показатель составит 84,1%.
Министр заверил производителей, что в 2021 году господдержка отрасли сохранится, и напомнил, что в 2020 году на развитие молочной отрасли было направлено 28,3 миллиарда рублей.
В ходе съезда обсуждался также вопрос маркировки молочной продукции. Патрушев сообщил, что рассматривается вопрос о предоставлении льготных кредитов на приобретение оборудования для маркировки, а также поставки оборудования в лизинг.
Как сообщал «Рамблер», 20 января в России началась добровольная маркировка молочных товаров, обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии
Экономика , Николай Патрушев , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение