Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молоко 

Глава Минсельхоза РФ Николай Патрушев призвал производителей молока и молочных продуктов избегать необоснованных скачков цен на продукцию. Об этом он заявил на съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), передает «Прайм».
По словам Патрушева, сохранение цен на продукцию должно оставаться главным приоритетом в работе как производителей, так и правительства.
Патрушев указал, что в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности доля российской продукции на внутреннем рынке РФ должна составлять не менее 90%.
По оценке Минсельхоза, по итогам 2020 года этот показатель составит 84,1%.
Министр заверил производителей, что в 2021 году господдержка отрасли сохранится, и напомнил, что в 2020 году на развитие молочной отрасли было направлено 28,3 миллиарда рублей.
В ходе съезда обсуждался также вопрос маркировки молочной продукции. Патрушев сообщил, что рассматривается вопрос о предоставлении льготных кредитов на приобретение оборудования для маркировки, а также поставки оборудования в лизинг.
Как сообщал «Рамблер», 20 января в России началась добровольная маркировка молочных товаров, обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.