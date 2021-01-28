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Электроника может подорожать на 40% 

Артём Кульша 2 часа назад
Цены на электронику могут вырасти на 40%. Об этом сообщают «Ведомости».
По информации издания, в настоящее время ритейлеры в России в полной мере испытывают на себе последствия дефицита комплектующих. Глава отдела закупок цифровой техники компании «Ситилинк» Николай Петров рассказал, что главным образом дефицит влияет на поставки электроники из Китая. Вендоры обеспечивают поставки на 30-50% от размещенных заказов фирмы.
Петров отметил, что это все равно позволяет удовлетворять спрос покупателей. По его словам, в среднем дефицит комплектующих привел к росту закупочных цен на 10-20%.
Источник, близкий к крупному производителю электроники, рассказал, что дефицит комплектующих серьезно повлиял на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. По информации «Ведомостей», в 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов вырастет на 15-40%.
Экономика , Видео , Личный счет , Николай Петров
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