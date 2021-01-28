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Курс доллара: рубль рухнет вместе с долларом 

Елена Прошина 1 час назад
Экономист заявил, что рубль рухнет вместе с долларом
Фото: ТАСС
Доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова предупредила, что резко упавший к основным валютам курс доллара не сделает рубль сильнее: российская валюта рухнет вместе с американской. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Степановой, если доллар обвалится из-за дефолта США или валютных реформ, валюты развивающихся стран тоже пострадают.
В случае краха «американца» взлетят резервные валюты —
евро, швейцарский франк, йена, фунт стерлингов. Кроме того, подорожают валюты развитых стран — датская, норвежская и шведская кроны, доллары Австралии, Канады и Сингапура.
В случае кризиса, сопровождающегося обвалом доллара, вырастут цены на драгоценные металлы и недвижимость.
Степанова считает, что даже медленно дешевеющий доллар не выгоден рублю: в такой ситуации российский рынок капитала заполнят спекулянты.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 27 января курс доллара рос на 51,5 копейки, до 75,6 рубля (в ходе торгов доллар впервые с декабря вплотную подходил к 76 рублям). Евро стал дороже на 3,75 копейки и достиг 91,42 рубля.
Аналитики объясняли, что рубль начал дешеветь к доллару на фоне глобального укрепления американской валюты.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Диана Степанова , Московская биржа
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