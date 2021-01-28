Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.29
92.15
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
55.98
–0.07 Золото
1857.40
–0.01 РТС
1393.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.2132
–0.0037
21.01
1.2169
25.01

Банк России заявил о росте международных резервов страны 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Банк России заявил о росте международных резервов страны
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Международные резервы России, по данным на 22 января, составили 592,7 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в Банке России.
Отмечается, что с 15 по 22 января международные резервы РФ выросли на 2,3 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.
Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт рассказал о способах обмана клиентов банков при закрытии вклада Эксперт рассказал о способах обмана клиентов банков при закрытии вклада Давосский форум включил в свою программу выступление Владимира Путина Давосский форум включил в свою программу выступление Владимира Путина В США заявили, что вышли на плато по коронавирусу В США заявили, что вышли на плато по коронавирусу
Экономика , Международный валютный фонд , Правительство РФ , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение