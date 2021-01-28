Российские нефтекомпании приготовились запасать топливо 

«Компании с этим согласны, потому что здесь есть некая социально ориентированная позиция, то есть это означает, что полностью рынок должен быть снабжен», — прокомментировал чиновник.

Ранее в январе стало известно, что объем загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2020 году упал до минимума за 10 лет. Во многом потребление топлива снизилось из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Оставшись без заказов, многие заводы были вынуждены уйти на длительные ремонтные работы.

Вместе с тем запасы бензина оказались минимальными за шесть лет. На этом фоне Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям к маю текущего года повысить запасы на НПЗ на треть — до 1,8 миллиона тонн — для сохранения стабильной обстановки с обеспечением топливом.