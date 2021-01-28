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Берлин заявил, что «Северный поток — 2» должен быть достроен 

BFM.RU 48 минут назад
Берлин подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА Новости
Глава МИД Германии подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2». Хайко Маас заявил, что не будет ее менять из-за прихода к власти новой администрации в США, газопровод должен быть достроен, передает РИА Новости.
По мнению министра, США следует рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в общении с союзниками.
Берлин не станет менять также свое негативное мнение о включении в НАТО Грузии и Украины.
Маас сказал, что там нестабильная ситуация, поэтому в альянс они войти не могут.
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Экономика , МИД , НАТО , РИА Новости
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