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Глава МИД Германии подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2». Хайко Маас заявил, что не будет ее менять из-за прихода к власти новой администрации в США, газопровод должен быть достроен, передает РИА Новости

По мнению министра, США следует рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в общении с союзниками.

Берлин не станет менять также свое негативное мнение о включении в НАТО Грузии и Украины.

Маас сказал, что там нестабильная ситуация, поэтому в альянс они войти не могут.