Экономика США показала рекордное падение

ВВП США в 2020 году сократился на 3,5% — это худший показатель со времен Второй мировой войны, передает ТАСС со ссылкой на министерство торговли США.

В первом квартале ВВП США сократился на 5% в годовом выражении, во втором — упал на рекордные за всю историю 31,4% из-за пандемии коронавируса.

В третьем квартале ВВП вырос сразу на 33,4% в связи с возобновлением работы предприятий.

В конце года ситуация с коронавирусом снова ухудшилась, и темпы роста замедлились. В годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%.

В последний раз американская экономика испытывала серьезное падение во время кризиса 2008 года — тогда ВВП страны сократился на 2,5%.

Ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс оценил ущерб от пандемии коронавируса в 16 трлн долларов. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии. По данным Bloomberg, рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, а годовой рост достиг 2,3%. Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.