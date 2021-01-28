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Экономика США показала рекордное падение со времен Второй мировой войны 

Вероника Полынина 1 час назад
Экономика США показала рекордное падение
Фото: РИА Новости
ВВП США в 2020 году сократился на 3,5% — это худший показатель со времен Второй мировой войны, передает ТАСС со ссылкой на министерство торговли США.
В первом квартале ВВП США сократился на 5% в годовом выражении, во втором — упал на рекордные за всю историю 31,4% из-за пандемии коронавируса.
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В третьем квартале ВВП вырос сразу на 33,4% в связи с возобновлением работы предприятий.
В конце года ситуация с коронавирусом снова ухудшилась, и темпы роста замедлились. В годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%.
В последний раз американская экономика испытывала серьезное падение во время кризиса 2008 года — тогда ВВП страны сократился на 2,5%.
Ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс оценил ущерб от пандемии коронавируса в 16 трлн долларов. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии. По данным Bloomberg, рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, а годовой рост достиг 2,3%. Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.
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Экономика , Лоуренс Саммерс , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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