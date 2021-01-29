COVID-19 помешал России торговать с Китаем

"Я проводил совещание с нашими контейнерными операторами. На февраль (в Китае — ред.) не подтвердили объем, который был заявлен нашими операторами перевозок, на 40%. Китай — Монголия — Россия — вот это направление через Наушки, через Замын-ууд — Эрлянь — соответственно на 40% мы были вынуждены в заявке отказать. Забайкальск тоже 10% мы не подтвердили, то есть спрос очень большой", — рассказал Шило.
"Соответственно, коллеги будут искать другие варианты доставки, в том числе через море, для нас это, скорее всего, будет потеря", — пояснил Шило.
"То есть в принципе контейнерный поток очень серьезный в сообщении между Китаем и остальными странами", — добавил замгендиректора РЖД.
"Грузить больше, чем мы грузили раньше, нам не дают. Поэтому на сегодняшний момент у нас по-прежнему поезда с углем простаивают в ожидании сдачи на пункты пропуска. К сожалению, сегодня у нас по-прежнему есть поезда с углем, брошенные в направлении погранпереходов. На Забайкальск сейчас брошено девять поездов, на Гродеково, Камышовая брошено два поезда с углем, то есть там, к сожалению, кардинально ситуация у нас не меняется", — рассказал замгендиректора РЖД.
"На данный момент основная сложность, о которой коллеги говорят, это санэпидемиологическая ситуация, обработка дополнительная. В этой связи у нас действует несколько конвенционных ограничений в направлении погранпереходов", — продолжил он.
"То есть с массой до 50 кг они в принципе такие грузы перестали принимать, ровно потому, что идет перегрузка вручную, как правило, вживую, и сегодня людей, чтобы заниматься этой перегрузкой, нет. Поэтому мы видим точно сейчас тренд — наши грузоотправители перестраиваются на палеты — те же самые мешки, но уже на палетах, чтобы можно их автоматизированно погрузчиком перегружать", — пояснил он.
"Мы, со своей стороны, предлагаем выносить на межправительственный уровень уже, все необходимые здесь письма с нашей стороны написаны. Я проводил на прошлой неделе совещание с заместителем руководителя Китайских железных дорог. Ответ был примерно такой, что мы, безусловно, понимаем озабоченность российской стороны с точки зрения объемов перевозки, но здоровье людей для нас важнее. История, связанная с противодействием коронавирусной инфекции, она для них сегодня превалирующая", — рассказал Шило.
"Поэтому в принципе, я думаю, это одна из причин, по которой в том числе угольные компании всерьез рассматривают вот такие перевозки", — пояснил Шило.