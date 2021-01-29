Япония выделит Украине $2 миллиона

Японское правительство выделит Украине грант в размере 200 млн иен ($1,91 млн) на медицинское оборудование и поддержку системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Японии.

"Ожидается, что этот план внесет вклад в укрепление системы здравоохранения и контроля за инфекционными заболеваниями на Украине. В частности, речь идет об обеспечении медицинским оборудованием, таким как МРТ", — говорится в сообщении ведомства.

Общее число заразившихся на Украине составило по состоянию на четверг 1 206 412, выздоровел 992 031 человек, 22 351 пациент умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 793 810 случаев заражения, выздоровели 3 229 258 человек, умер 71 651.