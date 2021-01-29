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Белоруссия увеличила тариф по транзиту российской нефти 

Артём Кульша 25 минут назад
Белоруссия повысила тариф на прокачку российской нефти
Фото: ТАСС
Белоруссия увеличит тариф на услуги по транзитной транспортировке российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
В ведомстве рассказали, что по итогам 2020 года компания «Гомельтранснефть Дружба» недополучила доходы по причине существенного снижения объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, введения экологического налога и увеличения налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.
С целью компенсации недополученных доходов Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение с 1 февраля увеличить тарифы на услуги по транзитной транспортировке нефти на 6,6%. Соответствующее постановление было принято 22 января.

«Ввиду отсутствия заинтересованности у российской стороны в компенсации недополученных доходов», взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь. В этой связи расчет процента роста тарифов осуществлен в соответствии с гарантированным механизмом установления тарифов на услуги по транспортировке нефти: среднегодовой индекс потребительских цен на 2021 год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенный не более чем на 3%», — сообщили в ведомстве.

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