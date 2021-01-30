Правительство проиндексировало социальные пособия 

В России с 1 февраля увеличится размер социальных пособий. Их проиндексируют на 4,9%. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

«Речь идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми», — сообщает сайт правительства РФ.

Будут проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Социальные выплаты в России ежегодно индексируются 1 февраля. Размер увеличивается, учитывая рост потребительских цен за предыдущий год.