Экономист объяснил обход ритейлерами заморозки цен на продукты 

«Если раньше были товары подороже и подешевле, то сейчас они (продавцы) ставят некую среднюю цену в виде максимально возможной по закону. То есть для небогатых россиян, которые раньше старались купить что-то подешевле, цены в итоге правительственной заботы только выросли», — сказал Жаворонков.

По его словам, производители и ритейлеры обходят заморозку цен на продукты, которую установили власти. Из-за усреднения цены в магазине не остается дешевых товаров.

Вдобавок некоторые магазины не хотят продавать продукты, которые попали под заморозку. Если потребительские цены зафиксируют и на другие товары, то ситуация повторится и даже усугубится.

В свою очередь экономист Михаил Хазин заявил, что производители нашли способы приноровиться к некомфортным для них новшествам. Зачастую они увеличивают цены оптовых закупок, но фиксируют цены для розницы. После отмены заморозки цены продолжат расти.

Кроме того, цена на подсолнечное масло фиксирована, зато растут цены на продукты, в которых оно содержится. Хазин прогнозирует, что возможен скачок цен на яйца, мясо, муку.

«К дефициту продуктов это не приведет. Может начаться такой структурный голод, как в 90-е годы», — заявил он.