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Шредер призвал Германию «не рубить сук», на котором она сидит 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (1998-2005 годы) заявил, что Германия срубит сук, на котором сидит, если откажется от «Северного потока — 2». Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post.
Он подчеркнул, что США не могут приказывать его стране, какой использовать газ.

«Конечно, они хотят продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию, однако он неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного», — обратил внимание Шредер.

Политик отметил, что российский газопровод «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность следующих поколений, так как ФРГ планирует больше не использовать угольную и атомную энергетики.
Берлин заявил, что «Северный поток — 2» должен быть достроен
Он также добавил, что распространенное среди жителей Германии мнение о российском газопроводе отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ». По его словам, «нападки на Россию не являются мнением большинства».
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Вашингтон не оставляет попыток заморозить проект. В январе 2021 года «Северный поток — 2» под угрозой американских санкций покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Герхард Шредер
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