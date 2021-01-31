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Крупнейший в мире фонд благосостояния отказался инвестировать в нефть 

Майк Габриелян 58 минут назад
Норвежский фонд национального благосостояния продал весь акционный портфель компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти. Власти страны намерены перейти к инвестициям в технологии.
Портфель стоимостью около 6 миллиардов долларов был полностью закрыт в конце прошлого года, Об этом Bloomberg рассказал заместитель главы суверенного фонда Тронд Гранде. Это означает, что норвежские власти прекратили инвестиции в нефтяной сектор, который определял экономику Норвегии больше полувека.
Фонд выявил убыток примерно в 10 миллиардов долларов от нефтегазовых холдингов в 2020 году. Фонд по-прежнему владеет интегрированными нефтяными компаниями, но теперь ставит на технологии. Уже известно, что 2020 год стал одним из лучших для Фонда за всю его историю. Общий портфель принес 123 миллиарда долларов прибыли, в частности, за счет вложений в акции технологических компаний.
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Фонд благосостояния Норвегии — крупнейший в мире — начал отказываться от нефти и газа более трех лет назад. Страна хочет чтобы ее экономика не была уязвима и зависима от мировых цен на сырье. В итоге фонд сделал ставку на устойчивое инвестирование в технологии и возобновляемые источники энергии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что суд Норвегии разрешил разведку нефтерождений в Арктике.
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Экономика , Видео , Bloomberg
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