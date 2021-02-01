Третий год подряд экспорт отечественной сельхозтехники бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, на это оказали влияние такие факторы, как стабильная господдержка экспорта и слабый рубль. Как отмечает "Коммерсант" , общее производство российской техники растет в ногу с экспортом, почти на 30%.

Экспорт сельхозтехники из России в 2020 году в денежном выражении увеличился на 30%, до 15,9 миллиардов рублей, подсчитали в "Росспецмаше" (лобби отечественных машиностроителей). Значительно ускорились и темпы роста: годом ранее отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%.

Поставки шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС , а также Монголия, Африка и Ближний Восток.

Так, в 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза, а также во Францию — на 84%, в Нидерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, Казахстан — на 29%.

Денис Максимкин из "Росспецмаша" рассказал "Коммерсанту", что в Европу, в частности в Германию, активно экспортируются комбайны: "Ростсельмаш" несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. Также, по его мнению, на рост экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019 году, и "рост качества продукции".

Основными причинами положительной динамики стали как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят в "Росспецмаше". Сохранению положительной динамики и развитию экспорта могут помешать рост цен на металл и введение квотирования экспорта зерна. Поэтому в ассоциации предлагают отложить введение ограничений на экспорт зерна, а также ввести плавающую экспортную пошлину на продукцию металлургических компаний для обеспечения внутренних цен на 20% ниже, чем на мировых биржах.