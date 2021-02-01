Китай ввел запрет на пропуск российских грузов в мешках

Запрет на пропуск через китайскую границу железнодорожных грузов в мешках — прежде всего зерновых и продуктов перемола — заставил российских отправителей спешно менять логистику и привел к росту перевозок на внутреннем рынке. Об этом сообщает "Коммерсант"

Эксперты отмечают, что Китай в рамках мер по противодействию коронавирусу подталкивает торговых партнеров к максимальной контейнеризации. Между тем такая политика только усиливает дефицит контейнеров на рынке.

Российские грузоотправители вынуждены приспосабливаться к специфическим ограничительным мерам, введенным Китаем на ввоз по железной дороге грузов в мешках, переориентируя их на внутренний рынок. В Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД ) "Коммерсанту" рассказали, что в декабре она перевезла более 15 тысяч тонн зерна и продуктов перемола в крытых вагонах во внутрироссийском сообщении, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Ввод ограничений на погрузку вагонов в направлении пограничных переходов с КНР заставил часть грузоотправителей в срочном порядке изменить рынок сбыта. "В январе 2021 года мы видим ту же тенденцию: объем погрузки зерна и продуктов перемола во внутреннем сообщении растет на фоне снижения объема экспорта", — цитируют в ФГК ее гендиректора Виктора Вороновича