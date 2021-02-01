"Все, что идет на сокращение рабочих часов из классической схемы, может осложнить достижение целевых показателей национальных проектов, в том числе в строительной отрасли, которая является одним из ключевых аспектов восстановления экономики страны. На мой взгляд, с развитием кризиса целесообразно остаться в прежнем рабочем формате", — считает Киселева.