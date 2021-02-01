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Названы негативные последствия перехода на четырехдневку для России 

Прайм 45 минут назад
Сокращение рабочей недели в России до четырех дней может осложнить достижение целевых показателей национальных проектов, в том числе в строительной отрасли, которая является одним из ключевых драйверов экономики, заявила РИА Новости руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

"Все, что идет на сокращение рабочих часов из классической схемы, может осложнить достижение целевых показателей национальных проектов, в том числе в строительной отрасли, которая является одним из ключевых аспектов восстановления экономики страны. На мой взгляд, с развитием кризиса целесообразно остаться в прежнем рабочем формате", — считает Киселева.

С другой стороны, отмечает собеседница агентства, если стратегически намечен вектор создать временный переходный период от полной самоизоляции до полного выхода сотрудников на рабочие места, то бизнес готов принять эти условия на какой-то период.

"Но это сильно отразится на стратегии восстановления экономики. На строительную отрасль возложены достаточно амбициозные задачи в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", показатели которых выполнять будет достаточно непросто с ведением четырехдневной рабочей недели", — предупредила она.

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Комментарии 36
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Елена Киселева , Совет безопасности РФ , Деловая Россия , РИА Новости
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