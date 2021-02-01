Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что у Франции всегда были сомнения относительно проекта газопровода.
«Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта», — заявил Бон в интервью радиостанции France Inter.
Госсекретарь также назвал санкции в отношении России недостаточными и призвал ужесточить их в связи с ситуацией с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше», — отметил Клеман Бон.
Как сообщал «Рамблер», 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с арестом Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“, а также „чувствительно усилить“ антироссийские санкции. В правительстве Германии ответили, что призывы Европарламента остановить строительство были приняты к сведению, однако позиция страны по проекту остается без изменений.