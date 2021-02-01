Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 3 часа назад
В МИД Франции высказались против строительства «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».
Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что у Франции всегда были сомнения относительно проекта газопровода.

«Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта», — заявил Бон в интервью радиостанции France Inter.

Германия начала сражение за «Северный поток — 2»
Госсекретарь также назвал санкции в отношении России недостаточными и призвал ужесточить их в связи с ситуацией с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше», — отметил Клеман Бон.

Как сообщал «Рамблер», 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с арестом Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“, а также „чувствительно усилить“ антироссийские санкции. В правительстве Германии ответили, что призывы Европарламента остановить строительство были приняты к сведению, однако позиция страны по проекту остается без изменений.
Комментарии 421
Экономика , Видео , Алексей Навальный , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Европарламент , Минюст РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение