Накопления россиян предложили использовать для реформ экономики

Экономисты считают, что при составлении российского бюджета на 2021-2023 годы, а также при выработке антикризисных планов, не были учтены последствия второй волны COVID-19.

Экономисты предлагают:

Увеличить объемы финансирования антикризисных мероприятий в два раза. Для этого они предлагают задействовать золотовалютные резервы, средства ФНБ, активы банков, накопления предприятий и россиян, а также госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов. Направить эти деньги на повышение социально значимых показателей. Минимальную зарплату можно увеличить до 20 тысяч рублей, пособие по безработице — до 20-25 тысяч рублей, пенсии до 22 тысяч рублей. Довести прирост инвестиций в основной и человеческий капитал России до 15%в год. Для россиян — пересчитать все взятые ими кредиты по ставке 8%. Запретить коммерческим банкам выдавать кредиты по ставкам более чем в два раза превышающим ключевую. Отменить подоходный налог с низких зарплат. На доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц (на члена семьи) ввести прогрессивный налог от 20% до 30%. Вывести небанковские фонды длинных денег из-под контроля Банка России . Перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость. Также они предлагают вернуться при планировании к пятилетнему отрезку в социально-экономическом развитии.

По мнению авторов доклада, эти меры помогут обеспечить рост национальной экономики на 3-4% в год.

"Прогноз к концу 2020 года — рост смертности на 250 тыс. человек в сравнении с 2019 годом, или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира. Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 году снижением ВВП", — отмечается в докладе.