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Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Накопления россиян предложили использовать для реформ экономики
Фото: ТАСС
Российские академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв в своем докладе "О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России" внесли ряд предложений по проведению ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ.
Экономисты считают, что при составлении российского бюджета на 2021-2023 годы, а также при выработке антикризисных планов, не были учтены последствия второй волны COVID-19.

Экономисты предлагают:

Увеличить объемы финансирования антикризисных мероприятий в два раза. Для этого они предлагают задействовать золотовалютные резервы, средства ФНБ, активы банков, накопления предприятий и россиян, а также госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов. Направить эти деньги на повышение социально значимых показателей. Минимальную зарплату можно увеличить до 20 тысяч рублей, пособие по безработице — до 20-25 тысяч рублей, пенсии до 22 тысяч рублей. Довести прирост инвестиций в основной и человеческий капитал России до 15%в год. Для россиян — пересчитать все взятые ими кредиты по ставке 8%. Запретить коммерческим банкам выдавать кредиты по ставкам более чем в два раза превышающим ключевую. Отменить подоходный налог с низких зарплат. На доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц (на члена семьи) ввести прогрессивный налог от 20% до 30%. Вывести небанковские фонды длинных денег из-под контроля Банка России. Перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость. Также они предлагают вернуться при планировании к пятилетнему отрезку в социально-экономическом развитии.
По мнению авторов доклада, эти меры помогут обеспечить рост национальной экономики на 3-4% в год.
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"Прогноз к концу 2020 года — рост смертности на 250 тыс. человек в сравнении с 2019 годом, или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира. Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 году снижением ВВП", — отмечается в докладе.
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Комментарии 107
Экономика , Абел Аганбегян , Борис Порфирьев , Александр Широв , РАН , Центральный банк России , Ведомости
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