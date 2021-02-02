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Министр финансов заявил об экономической депрессии в Украине 

Павел Тиунов 1 час назад
Министр финансов заявил об экономической депрессии в Украине
Фото: РИА Новости
Украинская экономика переживает депрессию из-за спада производства и огромных долгов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. По его словам, критический момент настанет в сентябре, когда необходимо платить по евробондам, сообщают «Известия».
Марченко подчеркнул, что признаки депрессии стали появляться еще до пандемии: например, в 2019 году было отмечено падение уровня промышленного производства. Пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограничительные меры только усугубили ситуацию. Учитывая ещё долговую нагрузку, ситуация в экономике оставляет желать лучшего, отметил глава Минфина.

«Критическим месяцем является сентябрь. Мы должны заплатить по евробондам 2015 года больше $2 млрд», — пояснил он.

По состоянию на конец января совокупный долг Украины перед кредиторами составил более 90 миллиардов долларов. В частности в 2021 году Киев обязан вернуть Международному валютному фонду (МВФ) 1,7 миллиарда долларов, в 2022 году — еще 2,4 миллиарда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна движется к дефолту. Наращивание государственного долга он назвал катастрофой. По его словам, на обслуживание внешних долгов уже приходится отдавать значительную часть доходов: каждая третья гривна идет на погашение задолженностей или выплату процентов по ним. Суслов предположил, что украинским властям следует ограничить доходы правящих классов, ввести прогрессивную систему налогообложения личных доходов, сократить число чиновников и членов наблюдательных советов и уменьшить их зарплаты. Также следует получать иностранные кредиты и выпускать свои долговые обязательства не в целях финансирования дефицита бюджета, а для модернизации промышленности, стимулирования экспорта, проведения импортозамещения, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития.
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Комментарии 2
Экономика , Сергей Марченко , Виктор Суслов , Международный валютный фонд , Минфин , газета "Известия"
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