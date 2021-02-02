Аналитик предположил масштабную девальвацию доллара через полгода

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Опрошенные телеканалом «360» экономисты посоветовали выбирать для краткосрочных вложений доллар и рубль, а для долгосрочных — евро.

Аналитик Владимир Левченко заявил, что рубль останется «локально слабым» в течение еще некоторого времени.

«Лучше придерживаться твердой валюты. Сейчас это доллар. Но на полгода, не более того», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, через полгода американская валюта может пережить масштабную девальвацию.

Директор ВТБ по инвестициям Сергей Королев назвал краткосрочную перспективу «очень туманной», подчеркнув, что и доллар, и евро недостаточно стабильны.

«Краткосрочно я бы посоветовал вкладываться в российскую валюту и не думать лишнего», — заявил он.

В перспективе двух-пяти лет, по мнению Королева, «можно смело смотреть на доллар и евро». Эксперт отметил, что ВВП в США и Евросоюзе выше, а инфляции — ниже, за счет чего рубль будет обесцениваться.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам хранить сбережения не в долларах, а в «валютах-оазисах» — к примеру, в швейцарском франке.

Делягин отмечал, что специалисты могут рассматривать для вложений «всякие забавные вещи» наподобие норвежской кроны.