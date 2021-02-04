В Германии заявили о мужественной борьбе за «Севпоток-2»

"Северный поток — 2" будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — сказал Рар.